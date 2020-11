Spider-Man 3: Peter e MJ in volo in un nuovo video girato sul set (Di mercoledì 18 novembre 2020) In un video girato sul set di Spider-Man 3 si vedono Peter Parker e MJ, ruoli affidati a Tom Holland e Zendaya, prendere il volo. Le riprese di Spider-Man 3 sono in corso ad Atlanta e dal set arriva un video che mostra quelli che sembrano essere Tom Holland e Zendaya, o le loro controfigure, impegnati in una scena d'azione. Nel filmato si vedono i due giovani compiere un breve un salto nel vuoto e atterrare seguiti dalle telecamere. La produzione di Spider-Man 3 ha ormai preso il via ad Atlanta e sul set è stato avvistato nei giorni scorsi anche Benedict Cumberbatch: Doctor Strange dovrebbe infatti diventare una presenza in stile mentore per Peter Parker dopo la morte di Tony Stark e il fatto … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 novembre 2020) In unsul set di-Man 3 si vedonoParker e MJ, ruoli affidati a Tom Holland e Zendaya, prendere il. Le riprese di-Man 3 sono in corso ad Atlanta e dal set arriva unche mostra quelli che sembrano essere Tom Holland e Zendaya, o le loro controfigure, impegnati in una scena d'azione. Nel filmato si vedono i due giovani compiere un breve un salto nel vuoto e atterrare seguiti dalle telecamere. La produzione di-Man 3 ha ormai preso il via ad Atlanta e sul set è stato avvistato nei giorni scorsi anche Benedict Cumberbatch: Doctor Strange dovrebbe infatti diventare una presenza in stile mentore perParker dopo la morte di Tony Stark e il fatto …

cinemaniaco_fb : ?????????????? Spider-Man 3: Peter e MJ in volo in un nuovo video girato sul set - Matheus_F9 : @vitorugoNZ Mano foca no novo spider man - FrancescaTGI : RT @francyfra197979: Dopo la musica di Allevi, le fiabe, la new age, le preghiere, ho fatto addormentare M. utilizzando il Metodo Montessor… - effe_la : RT @francyfra197979: Dopo la musica di Allevi, le fiabe, la new age, le preghiere, ho fatto addormentare M. utilizzando il Metodo Montessor… - CarneFunada : @PabloPolie pero falta spider man -

Ultime Notizie dalla rete : Spider Man MCU: come Spider-Man potrebbe diventare un eroe "migliore" di Iron Man Cinefilos.it Chaos Walking: anteprima trailer dell’action sci-fi con Tom Holland e Daisy Ridley

Lionsgate annuncia il trailer dell'atteso e travagliato adattamento Chaos Walking con protagonistu Tom Holland e Daisy Ridley ...

PS5: ecco il primo aggiornamento del firmware

Cinque giorni dopo il lancio americano e due prima di quello europeo, riportiamo la notizia del primo aggiornamento del firmware di PS5.

Lionsgate annuncia il trailer dell'atteso e travagliato adattamento Chaos Walking con protagonistu Tom Holland e Daisy Ridley ...Cinque giorni dopo il lancio americano e due prima di quello europeo, riportiamo la notizia del primo aggiornamento del firmware di PS5.