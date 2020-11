Scherma, Ruben Limardo: da Campione Olimpico a rider. Consegna cibo in bicicletta e sogna Tokyo 2021 (Di martedì 17 novembre 2020) Ruben Limardo è stato Campione Olimpico nella spada a Londra 2012 e ha vinto l’argento ai Mondiali 2018. Il venezuelano è indubbiamente uno degli atleti di riferimento nell’universo della Scherma, ma naturalmente il rinvio delle Olimpiadi a causa dell’emergenza sanitaria e l’assenza di gare internazionali ha inciso sulla sua vita da atleta. Il 35enne, infatti, continua ad allenarsi e ha messo il mirino sui Giochi, ma contemporaneamente sta facendo il rider. Sì, un Campione Olimpico sta svolgendo la mansione di fattorino in questo particolare momento. A Lodz (Polonia) pedala sulla sua bicicletta, Consegnando cibo al mattino: in Venezuela è un idolo ... Leggi su oasport (Di martedì 17 novembre 2020)è statonella spada a Londra 2012 e ha vinto l’argento ai Mondiali 2018. Il venezuelano è indubbiamente uno degli atleti di riferimento nell’universo della, ma naturalmente il rinvio delle Olimpiadi a causa dell’emergenza sanitaria e l’assenza di gare internazionali ha inciso sulla sua vita da atleta. Il 35enne, infatti, continua ad allenarsi e ha messo il mirino sui Giochi, ma contemporaneamente sta facendo il. Sì, unsta svolgendo la mansione di fattorino in questo particolare momento. A Lodz (Polonia) pedala sulla suandoal mattino: in Venezuela è un idolo ...

