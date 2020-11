Roberta Lombardi del M5S dice che un partito non è di per sé immorale (Di martedì 17 novembre 2020) La capogruppo del M5S alla regione Lazio ha commentato così l'evoluzione del movimento dopo i cosiddetti "stati generali" Leggi su ilpost (Di martedì 17 novembre 2020) La capogruppo del M5S alla regione Lazio ha commentato così l'evoluzione del movimento dopo i cosiddetti "stati generali"

ParodiAl : RT @ilpost: Roberta Lombardi del M5S dice che un partito non è di per sé immorale - ilpost : Roberta Lombardi del M5S dice che un partito non è di per sé immorale - GrifoRampante : Lombardi: 'Troppo testosterone nel Movimento, ben venga un capo donna' - gracco63 : RT @73Orlando73: #M5S, Roberta #Lombardi contro #DiBattista: 'Alessandro egoista pensa ai suoi voti, non alla base' Una CURIOSITÀ... ma Lom… - GastoneMappini : RT @73Orlando73: #M5S, Roberta #Lombardi contro #DiBattista: 'Alessandro egoista pensa ai suoi voti, non alla base' Una CURIOSITÀ... ma Lom… -