Maurizio Costanzo contro Selvaggia Roma: "sembra una scappata di casa" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Maurizio Costanzo, intervistato a Casa Chi, ha stilato le sue personali pagelle su due concorrenti del Grande Fratello Vip 5: Maria Teresa Ruta e Selvaggia Roma. Parole non certo dolci quelle del giornalista, che senza troppe cerimonie avrebbe espresso pareri abbastanza duri. Sulla Ruta, Maurizio Costanzo avrebbe detto che potrebbe vincere questa quinta edizione, ma avrebbe anche aggiunto: Maria Teresa Ruta per me è il miglior ma anche la peggiore concorrente di questo GF Vip. Se da un lato mostra un carattere simpatico, dall'altro mi chiedo se quel suo sorriso fisso, 24 ore su 24, sia reale. Temo che i tendini del viso possano strapparsi. Però attenzione: potrebbe vincere!fonte: davidemaggio.it Lapidario, invece, sarebbe stato il commento rilasciato per ...

