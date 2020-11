Mario Balotelli prende le difese di Enock | “lui è intoccabile”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 17 novembre 2020)scende in campo per difendere il fratelloBarwuah e lo fa attraverso un Tweet che ha sollevato le critiche di molti utenti. Il tono minaccioso usato dal calciatore non è piaciuto e a molti è sembrato un attacco nei confronti di Selvaggia Roma, rea di aver aver portato alla luce quanto accaduto tra lei edquesta estate in discoteca. C’è da dire che, anche le sorelle di, nei giorni scorsi, non sono state certo tenere con l’influencer. Il Tweet di fuoco di: “è intoccabile. Gioco finito” Nel corso della diretta del Grande fratello Vip e nello specifico nel momento in cui si stava parlando del presunto bacio tra Selvaggia Roma edi questa estate, ...