L'annuncio di Gino Strada: 'Emergency collaborerà con la Protezione civile in Calabria' (Di martedì 17 novembre 2020) Una buona notizia dopo tante polemiche che hanno riguardato la sanità della Calabria: 'Oggi pomeriggio abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione civile per contribuire ... Leggi su globalist (Di martedì 17 novembre 2020) Una buona notizia dopo tante polemiche che hanno riguardato la sanità della: 'Oggi pomeriggio abbiamo definito un accordo di collaborazione traper contribuire ...

fabiobellentani : RT @globalistIT: Ecco cosa ha detto il fondatore della Ong - globalistIT : Ecco cosa ha detto il fondatore della Ong - calciomercatoit : #Calabria, l'annuncio di Gino #Strada: #Emergency e #ProtezioneCivile si accordano per gestire l'emergenza sanitari… - sudreporter : Sanità in #Calabria, l'annuncio: fatta per @GinoStrada con accordo #Emergency - Protezione civile. Si parte domani… - ZenatiDavide : Calabria, Gino Strada: “Accordo tra Emergency e Protezione civile. Al più presto al lavoro per rispondere all’emerg… -