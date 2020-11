GF Vip | Selvaggia Roma smascherata dal fratello di Pierpaolo

(Di martedì 17 novembre 2020), tra i nuovi concorrenti del GF Vip, è statadaldiPretelli riguardo ciò che afferma sia vero del loro passato.è entrata nella Casa del “GrandeVip” soltanto venerdì scorso ma è riuscita già a mettere in crisi due concorrenti: Enock Barwuah ePretelli, rivelando …

larennachic : ma puo una trasmissione da 20 Minuti occuparsi dei baci della sconosciuta vip #selvaggia ? #Pomeriggio5 - larennachic : le amiche degne di #selvaggia che manco riesce a dire flerteeeee muoio e queste sono vip ( de noialtri) ??? #Pomeriggio5 - IncontriClub : Grande Fratello VIP, faccia a faccia tra Enock e Selvaggia Roma: “I baci ci sono stati” (video)… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma inguaiata dal fratello di Pretelli: 'Guardate questa chat' - LadyNews_ : #MercedeszHenger vs #SelvaggiaRoma: 'Quasi stalker, entrata al #GFVip 5 per smer***e gli altri' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Selvaggia

Per Selvaggia Roma si complica la vita all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Per Selvaggia Roma infatti il ...E’ proprio strano il destino di alcuni volti del mondo dello spettacolo. Eliana Michelazzo è stata difesa per lungo tempo da Selvaggia Roma, con la quale poi ha litigato, dopo il Prati Gate e lo scand ...