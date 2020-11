“Ecco cosa mi fanno in carcere”. Maddie McCann, la denuncia del sospettato del caso della piccola scomparsa (Di martedì 17 novembre 2020) La triste storia di Maddie McCann ha scosso per anni l’opinione pubblica e ancora oggi, a distanza di 13 anni dalla sua scomparsa, tutti chiedono che venga fuori la verità. I genitori si battono per avere giustizia e negli ultimi mesi è uscito fuori un nome per quanto riguarda il principale sospettato del rapimento e dell’uccisione della bimba. Si tratta di Christian Brueckner, che si trova già recluso in carcere per un altro gravissimo reato commesso nel settembre del 2005 in Portogallo. All’epoca dei fatti violentò sessualmente una signora originaria degli Stati Uniti d’America di 72 anni nella città lusitana di Praia da Luz. Sono stati gli investigatori tedeschi ad avvisare dell’indagine a carico dell’uomo, che è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 17 novembre 2020) La triste storia diha scosso per anni l’opinione pubblica e ancora oggi, a distanza di 13 anni dalla sua, tutti chiedono che venga fuori la verità. I genitori si battono per avere giustizia e negli ultimi mesi è uscito fuori un nome per quanto riguarda il principaledel rapimento e dell’uccisionebimba. Si tratta di Christian Brueckner, che si trova già recluso in carcere per un altro gravissimo reato commesso nel settembre del 2005 in Portogallo. All’epoca dei fatti violentò sessualmente una signora originaria degli Stati Uniti d’America di 72 anni nella città lusitana di Praia da Luz. Sono stati gli investigatori tedeschi ad avvisare dell’indagine a carico dell’uomo, che è ...

AngeloSantoro : Germania: “Almeno altri 4-5 mesi di rigide restrizioni”. Ecco cosa fa un governo serio, non illude. Dice le cose co… - NicolaPorro : Cari fumatori, fate attenzione! Il pandemicamente corretto non conosce limiti: ecco cosa è successo ??… - NicolaPorro : La decisione di tenere il Gp di #Formula1 in Arabia Saudita ha fatto discutere almeno per due ragioni. Ecco cosa è… - marenegliocchi : RT @sxbef: ecco cosa ci aspetta questa settimana? - thefortune12 : ECCO COSA FANNO GLI ATTUALI TELEGIORNALI Cronometro alla mano dedicano il 90% del tempo parlando soltanto della '… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ecco cosa Allarme pensioni e previdenza per gli italiani. Cosa sapere (e fare) prima che sia troppo tardi. Fortune Italia