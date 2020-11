Covid | Save the Children | Aumenta povertà educativa e dispersione scolastica

(Di martedì 17 novembre 2020) L’aumento della povertàcome conseguenza della crisi legata al-19 rischia concretamente di tradursi nella perdita di apprendimenti e competenze educative, nell’incremento dellacosì come del numero di giovani tagliati fuori da percorsi di studio, di formazione o lavorativi, tutti fenomeni già ben presenti prima dell’arrivo del virus. E’ la denuncia dithecon la pubblicazione della XI edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia dal titolo “Con gli occhi delle bambine”, che contiene anche una forte denuncia sulla necessità di intervenire alla radice delle diseguaglianze che colpiscono le ragazze. Basti pensare alla possibilità di frequentare ...

Secondo il rapporto di Save The Children in Toscana il 9,8% dei minori è in povertà, contro una media italiana del 22%.L'allarme di Save The Children: l'11,4% dei minori in povertà assoluta. Smottamento demografico: in Italia il 16% di minorenni contro il 20,5% di Irlanda. Il Covid accelera le diseguaglianze di genere ...