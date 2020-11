Coronavirus, controlli a tappeto nelle Rsa: 4 quelle chiuse e 37 non a norma (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov – Ispezioni e controlli a tappeto dei carabinieri del Nas in 232 strutture sanitarie e socio assistenziali per gli anziani per verificare il rispetto delle misure anti-Coronavirus. In 37 strutture sono state segnalate irregolarità, e in 4 casi sono emerse criticità talmente gravi da richiedere un immediato provvedimento di chiusura delle strutture. I controlli sono scattati di concerto con il ministero della Salute – che esprime “sincero apprezzamento” – per via dell’aumento dei contagi e dei rischi per i più anziani. E’ stata quindi verificata la qualità dei servizi di ospitalità e cura delle persone che si trovano in condizione di particolare vulnerabilità fisica, per via dell’età avanzata e della presenza di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov – Ispezioni edei carabinieri del Nas in 232 strutture sanitarie e socio assistenziali per gli anziani per verificare il rispetto delle misure anti-. In 37 strutture sono state segnalate irregolarità, e in 4 casi sono emerse criticità talmente gravi da richiedere un immediato provvedimento di chiusura delle strutture. Isono scattati di concerto con il ministero della Salute – che esprime “sincero apprezzamento” – per via dell’aumento dei contagi e dei rischi per i più anziani. E’ stata quindi verificata la qualità dei servizi di ospitalità e cura delle persone che si trovano in condizione di particolare vulnerabilità fisica, per via dell’età avanzata e della presenza di ...

