Baggio: “Mi sarebbe piaciuto Guardiola come allenatore. Quel rigore a Pasadena…” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Intervistato da Vanity Fair, Roberto Baggio ha condiviso un suo pensiero sul calcio: "Il calcio è e rimarrà dei calciatori. Gli allenatori più bravi sono Quelli che lo riconoscono e sanno trattare con onestà il calciatore, sanno parlargli, sanno mantenere il rispetto, sanno confrontarsi sulle questioni tecniche. Ecco, allora come adesso, mi piacerebbe avere un allenatore così: le conoscenze tattiche si possono apprendere con lo studio, Quelle più difficili da trovare sono le qualità umane. Un allenatore attuale con cui avrei voluto giocare? Guardiola, credo sia il più bravo di tutti".rigore PASADENA - Ricordo amaro per Quel rigore sbagliato contro il Brasile a ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 18 novembre 2020) Intervistato da Vanity Fair, Robertoha condiviso un suo pensiero sul calcio: "Il calcio è e rimarrà dei calciatori. Gli allenatori più bravi sonoli che lo riconoscono e sanno trattare con onestà il calciatore, sanno parlargli, sanno mantenere il rispetto, sanno confrontarsi sulle questioni tecniche. Ecco, alloraadesso, mi piacerebbe avere uncosì: le conoscenze tattiche si possono apprendere con lo studio,le più difficili da trovare sono le qualità umane. Unattuale con cui avrei voluto giocare?, credo sia il più bravo di tutti".PASADENA - Ricordo amaro persbagliato contro il Brasile a ...

