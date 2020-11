Australian Open a rischio: Australia vieta ingressi dall’estero a dicembre ai giocatori (Di mercoledì 18 novembre 2020) Gli Australian Open 2021 sono a rischio: l’Australia ha comunicato che vieterà gli ingressi dall’estero anche ai giocatori di tennis a dicembre. Questo vuol dire che non potrà essere creata la bolla per far sì che si possano giocare i tornei che precedono il primo Slam dell’anno, che si sarebbe dovuta sviluppare a partire da due settimane prima rispetto al primo giorno di partite. A questo punto si attende una comunicazione in merito da parte dell’organizzazione degli Australian Open. Australian Open a rischio: Australia vieta ingressi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Gli2021 sono a: l’ha comunicato che vieterà glidall’estero anche aidi tennis a. Questo vuol dire che non potrà essere creata la bolla per far sì che si possano giocare i tornei che precedono il primo Slam dell’anno, che si sarebbe dovuta sviluppare a partire da due settimane prima rispetto al primo giorno di partite. A questo punto si attende una comunicazione in merito da parte dell’organizzazione degli...

