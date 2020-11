Rugby, infortunio per Jake Polledri e Autumn Nations Cup terminata per lui (Di lunedì 16 novembre 2020) Non arrivano buone notizie in casa ItalRugby dall’infermeria. Nel corso dell’ultimo match di Autumn Nations Cup 2020 disputato a Firenze contro la Scozia, perso dagli azzurri 28-17, Jake Polledri (prima guardia da maul) ha subito un infortunio importante. Già in partita si era compreso che qualcosa di poco confortante fosse accaduto e la significativa lesione al legamento del ginocchio destro ha costretto il giocatore a fare rientro in Inghilterra, dove si sottoporrà a ulteriori accertamenti con il Gloucester. Pertanto, la sua avventura in Nations Cup è finita e la speranza è che lo stop non sia troppo lungo. Si teme infatti un’operazione chirurgica e un periodo di lontananza dai campi tra i 3 e i 6 mesi. Questo ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 novembre 2020) Non arrivano buone notizie in casa Italdall’infermeria. Nel corso dell’ultimo match diCup 2020 disputato a Firenze contro la Scozia, perso dagli azzurri 28-17,(prima guardia da maul) ha subito unimportante. Già in partita si era compreso che qualcosa di poco confortante fosse accaduto e la significativa lesione al legamento del ginocchio destro ha costretto il giocatore a fare rientro in Inghilterra, dove si sottoporrà a ulteriori accertamenti con il Gloucester. Pertanto, la sua avventura inCup è finita e la speranza è che lo stop non sia troppo lungo. Si teme infatti un’operazione chirurgica e un periodo di lontananza dai campi tra i 3 e i 6 mesi. Questo ...

OA_Sport : Rugby, infortunio per Jake Polledri e Autumn Nations Cup terminata per lui - Rugbymeet : Benetton Rugby: dopo 3 mesi dall’infortunio rientra Michele Lamaro, Giovanni Pettinelli per la prima volta capitano… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby infortunio Rugby, Italia beffata dalla Scozia all'esordio in Nations Cup La Stampa Rugby, infortunio per Jake Polledri e Autumn Nations Cup terminata per lui

Non arrivano buone notizie in casa Italrugby dall’infermeria. Nel corso dell’ultimo match di Autumn Nations Cup 2020 disputato a Firenze contro la Scozia, perso dagli azzurri 28-17, Jake Polledri (pri ...

Pro14: tre cambi nelle Zebre che stasera sfidano l’Ulster

C’è una grossa novità nel XV delle Zebre scelto per la sfida interna con l’Ulster e si chiama Gabriele Di Giulio. In campo il 27 aprile 2019 nel match di fine stagione col Benetton Rugby, il trequarti ...

Non arrivano buone notizie in casa Italrugby dall’infermeria. Nel corso dell’ultimo match di Autumn Nations Cup 2020 disputato a Firenze contro la Scozia, perso dagli azzurri 28-17, Jake Polledri (pri ...C’è una grossa novità nel XV delle Zebre scelto per la sfida interna con l’Ulster e si chiama Gabriele Di Giulio. In campo il 27 aprile 2019 nel match di fine stagione col Benetton Rugby, il trequarti ...