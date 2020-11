Pubblicità iPhone 12: canzone, campagna, video spot (Di lunedì 16 novembre 2020) Scheda Pubblicità iPhone 12 Messa in onda: novembre 2020 Titolo: L’iPhone più potente di sempre Protagonista: – canzone/musica: clicca qui video spot iPhone 12 Pubblicità iPhone 12: canzone, campagna, video spot first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di lunedì 16 novembre 2020) Scheda Pubblicità12 Messa in onda: novembre 2020 Titolo: L’più potente di sempre Protagonista: –/musica: clicca qui12 Pubblicità12:first appeared on Ascolti Tv Blog.

softieila : solo secondo me la reale pubblicità dell’iphone 12 dovrebbe dire “paghi 10 e prendi uno” ? no perché sennò non cap… - chiara4517 : ma perché continuate a mettermi la pubblicità del nuovo iphone che tanto sono povera - jeonj0197 : mi è apparsa la pubblicità dell'iphone 12 ma io ero rimasta mentalmente all'uscita dell'X - afisbabylon : RT @Lex2816: Su Twitter e magari quando vi escono le pubblicità degli iPhone a 10€ ci cliccate subito. Ma fatevi una vita ignoranti, se no… - pinnivski : Mi sto sballando con la canzone della pubblicità di iphone 12 pro -

Ultime Notizie dalla rete : Pubblicità iPhone Everyday Experiments, è il nuovo spot di Apple dedicato all’iPhone 12 macitynet.it