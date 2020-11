Nasce il primo partito a tutela dei diritti Lgbt+ (Di lunedì 16 novembre 2020) Dal 19 novembre Nascerà il primo partito politico a tutela dei diritti della comunità Lgbt+. “A seguito della totale assenza delle istanze Lgbt+ dall’agenda politica e dopo l’esito di una proposta di legge contro l’omotransfobia approvata dal Parlamento completamente deformata”, Fabrizio Marrazzo, già fondatore di Gay Help Line 800 713 713 e Gay Center, con diversi attivisti Lgbt+ provenienti diverse città italiane, presenta un nuovo soggetto sociale e politico a tutela dei diritti civili e non solo.Il movimento si occuperà anche sui temi del lavoro, dell’economia, dell’ambiente, della parità di genere, dei diritti ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 16 novembre 2020) Dal 19 novembrerà ilpolitico adeidella comunità. “A seguito della totale assenza delle istanzedall’agenda politica e dopo l’esito di una proposta di legge contro l’omotransfobia approvata dal Parlamento completamente deformata”, Fabrizio Marrazzo, già fondatore di Gay Help Line 800 713 713 e Gay Center, con diversi attivistiprovenienti diverse città italiane, presenta un nuovo soggetto sociale e politico adeicivili e non solo.Il movimento si occuperà anche sui temi del lavoro, dell’economia, dell’ambiente, della parità di genere, dei...

ROMA - Giotto Bizzarrini nasce a Livorno il 6 giugno del 1926 ed è considerato ancora oggi uno dei più geniali progettisti di automobili sportive. La sua incontenibile passione per il mondo dei motori ...

Pallanuoto, nasce a Napoli la Waterpolo Lions

E' stata costituita a Napoli la nuova società sportiva Waterpolo Lions che si dedicherà agli sport acquatici. In primo piano ci sarà la pallanuoto. La neonata struttura, presieduta da Andrea Scotti Ga ...

