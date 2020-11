L’ultimo atto di Trump contro l’ambiente: via libera alle trivellazioni di petrolio in Alaska (Di martedì 17 novembre 2020) L’ultimo atto dell’amministrazione Trump potrebbe essere il via libera per la trivellazione petrolifera in Alaska. Il presidente uscente Donald Trump ha intenzione di finalizzare la vendita di contratti di estrazione nell’Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) prima che il democratico Joe Biden si insedi alla Casa Bianca. Il presidente eletto e la sua vice Kamala Harris si sono più volte esposti contro le operazioni dei grandi produttori di petrolio. La Casa Bianca invierà una richiesta di candidature nei prossimi giorni, che dovrebbe andare a buon fine prima del 20 gennaio (data dell’insediamento di Biden). Il bando consiste in una manifestazione di interesse da parte delle società energetiche interessate a comprare i ... Leggi su open.online (Di martedì 17 novembre 2020) L’ultimodell’amministrazionepotrebbe essere il viaper la trivellazione petrolifera in. Il presidente uscente Donaldha intenzione di finalizzare la vendita di contratti di estrazione nell’Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) prima che il democratico Joe Biden si insedi alla Casa Bianca. Il presidente eletto e la sua vice Kamala Harris si sono più volte espostile operazioni dei grandi produttori di. La Casa Bianca invierà una richiesta di candidature nei prossimi giorni, che dovrebbe andare a buon fine prima del 20 gennaio (data dell’insediamento di Biden). Il bando consiste in una manifestazione di interesse da parte delle società energetiche interessate a comprare i ...

donatella_lam97 : @StevenT_Who Deve essere dato atto anche che Morra è parecchio preso di mira,non ultimo l'episodio di Zelletta che… - OttobreInfo : RT @OttobreInfo: 'Le sanzioni del resto, non sono altro che l'ultimo atto della pluridecennale ingerenza USA in Libano, finalizzata a disar… - marrkino : RT @OttobreInfo: 'Le sanzioni del resto, non sono altro che l'ultimo atto della pluridecennale ingerenza USA in Libano, finalizzata a disar… - mitigal61 : Libertà in punta di piedi- Primo Atto. - OttobreInfo : 'Le sanzioni del resto, non sono altro che l'ultimo atto della pluridecennale ingerenza USA in Libano, finalizzata… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo atto Napoli, dopo la trasmissione “Non è l'Arena”, De Luca denuncia la 7 l'eco di caserta