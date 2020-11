Legge di bilancio 2021, via libera dal Cdm: le novità della manovra (Di lunedì 16 novembre 2020) Secondo la Legge di bilancio 2021 approvata poco fa in Cdm, sono tante le novità della manovra finanziaria, a breve all’esame del parlamento: si va dall’assegno universale agli sgravi fiscali, dalle risorse per i ristori da Covid fino ai fondi per i vaccini. Dopo l’ultimo passaggio in Consiglio dei ministri, la manovra 2021, che aveva già ricevuto un via libera salvo intese un mese fa, ha avuto nel tardo pomeriggio l’ok definitivo e domani o al massimo mercoledì verrà trasmessa alle Camere. Legge di bilancio 2021, le ultime novità della bozza La Legge di bilancio vale 38 ... Leggi su blogo (Di lunedì 16 novembre 2020) Secondo ladiapprovata poco fa in Cdm, sono tante le novitàfinanziaria, a breve all’esame del parlamento: si va dall’assegno universale agli sgravi fiscali, dalle risorse per i ristori da Covid fino ai fondi per i vaccini. Dopo l’ultimo passaggio in Consiglio dei ministri, la, che aveva già ricevuto un viasalvo intese un mese fa, ha avuto nel tardo pomeriggio l’ok definitivo e domani o al massimo mercoledì verrà trasmessa alle Camere.di, le ultime novitàbozza Ladivale 38 ...

