Juventus | brutte notizie per Pirlo | Rabiot non si allena

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 16 novembre 2020)dal ritiro della Francia per Andrea, secondo quanto riportato dall’Equipe infatti, Adriennon si sarebbeto con i suoi compagni in vista della gara di domani contro la Svezia di Kulusevski, valida per la Nations League. Il francese aveva impressionato tutti contro il Portogallo disputando un match di altissimo livello contro Cristiano Ronaldo e compagni. Lo stesso Deschamps, CT dei transalpini, lo aveva elogiato pubblicamente esprimendo la sua soddisfazione per. Le ultimeperò tengono in apprensionee tutti i tifosi bianconeri. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Bonucci verso la cessione: scambio in vista? LEGGI ANCHE: Calciomercato ...