Juventus, a tutto Portanova: “C’è un motivo per cui sono rimasto. Vi dico la mia sulla gara contro il Crotone e su Pirlo” (Di lunedì 16 novembre 2020) Andrea Pirlo e i giovani bianconeri.Manolo Portanova, centrocampista della Juventus classe 2000, è uno dei giovani calciatori scelti dal tecnico Andrea Pirlo per la squadra da lui allenata. Il mediano, attualmente in ritiro con la Nazionale italiana Under 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport in merito alla sua esperienza in questi primi mesi con Cristiano Ronaldo e compagni.Juventus, Fabio Coentrao incorona CR7: “Ronaldo è nato per essere il migliore, ho un sogno nel cassetto”"Il progetto della Nazionale è quello giusto, anche se non giochi devi avere un atteggiamento positivo. Certo, è un momento difficile, se qualcuno prende il Covid poi rischiamo tutti. Non c’è paura, ma facciamo attenzione. Juventus? sono ... Leggi su mediagol (Di lunedì 16 novembre 2020) Andrea Pirlo e i giovani bianconeri.Manolo, centrocampista dellaclasse 2000, è uno dei giovani calciatori scelti dal tecnico Andrea Pirlo per la squadra da lui allenata. Il mediano, attualmente in ritiro con la Nazionale italiana Under 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport in merito alla sua esperienza in questi primi mesi con Cristiano Ronaldo e compagni., Fabio Coentrao incorona CR7: “Ronaldo è nato per essere il migliore, ho un sogno nel cassetto”"Il progetto della Nazionale è quello giusto, anche se non giochi devi avere un atteggiamento positivo. Certo, è un momento difficile, se qualcuno prende il Covid poi rischiamo tutti. Non c’è paura, ma facciamo attenzione....

ZZiliani : Dunque per la Corte d'Appello il #Napoli ha avuto paura di giocare in casa della Juve #Gattuso se la faceva sotto E… - ZZiliani : La #Juventus di #Pirlo che stenta a prendere corpo e l’#Inter di #Conte in totale involuzione aprono a un campionat… - Mediagol : #Juventus, a tutto Portanova: 'C'è un motivo per cui sono rimasto. Vi dico la mia sulla gara contro il Crotone e su… - Simone92585646 : @SoloNapoli5 @Ugo06916591 @Gianky3738 @pisto_gol @Inter Spero che non sia mai andato a vedere partite e non pagava… - Zaninetti54 : Complimenti alle ragazze, é uno spettacolo vederle correre per i campi di calcio, non deludono mai. Complimenti a R… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus tutto Borsa, seduta euforica per Piazza Affari e Juventus Tutto Juve Tardelli su Juve-Napoli: “Secondo me andava rigiocata”

L'ex centrocampista della Juventus è intervenuto ai microfoni della Domenica Sportiva, parlando del mancato match dello scorso 4 ottobre ...

Juve, rimandata la decisione sul rinnovo di Chiellini. E sul mercato c'è un piano

Non è il momento. La Juventus ha deciso di rimandare ogni discorso sul rinnovo di Chiellini al 2021. Nulla di sorprendente, tutto come da programma, in accordo ...

L'ex centrocampista della Juventus è intervenuto ai microfoni della Domenica Sportiva, parlando del mancato match dello scorso 4 ottobre ...Non è il momento. La Juventus ha deciso di rimandare ogni discorso sul rinnovo di Chiellini al 2021. Nulla di sorprendente, tutto come da programma, in accordo ...