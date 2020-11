GF VIP 5, Dayane Mello e Elisabetta Gregoraci sfiorata la rissa (Di lunedì 16 novembre 2020) Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci, lo scontro in diretta al Grande Fratello Vip 5 ha scatenato il web: le due se ne sono dette di santa ragione, ecco cosa è successo. La diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 5 si appresta ad essere ricca di sorprese e colpi di scena, a partire dall’ingresso di Giacomo Urtis, il chirurgo delle star sarà forse nella casa per qualche giorno. La puntata non è iniziata nel migliore dei modi, con lo scontro di Dayane Mello contro i suoi compagni di avventura, con i quali dopo la festa di sabato è irreparabilmente in lotta. La modella ha avuto parole di fuoco contro Elisabetta Gregoraci, la quale ne è venuta a conoscenza solo nel corso ... Leggi su chenews (Di lunedì 16 novembre 2020)ed, lo scontro in diretta al Grande Fratello Vip 5 ha scatenato il web: le due se ne sono dette di santa ragione, ecco cosa è successo. La diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 5 si appresta ad essere ricca di sorprese e colpi di scena, a partire dall’ingresso di Giacomo Urtis, il chirurgo delle star sarà forse nella casa per qualche giorno. La puntata non è iniziata nel migliore dei modi, con lo scontro dicontro i suoi compagni di avventura, con i quali dopo la festa di sabato è irreparabilmente in lotta. La modella ha avuto parole di fuoco contro, la quale ne è venuta a conoscenza solo nel corso ...

jupitears : DAYANE PRIMA VIP SALVA NON CI CREDOOOOOOO MA ALLORA GLI ITALIANI HANNO IMPARATO A VOTARE #gfvip - sdcsroberts : il primo vip salvo è... dayane, BESTEMMIO #gfvip - IPaone : RT @IPaone: Voglio rispondere a grande fratello se mandate questo twitter alla casa voglio che dayane vicino alla sua amata rosalinda non v… - acivodul_lud : Assurdo come durante questa edizione abbia cambiato opinione sui vip 2837 volte. Prima adoravo Dayane e non sopport… - IrisLaStrega : Elisabetta come 'vip' avrà anche sposato in miliardario ecc., ma sicuramente ha fatto tanta TV/radio/sfilate ed è o… -