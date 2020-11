Calciomercato Juventus, svolta per Adama Traoré: è infuriato con il club (Di lunedì 16 novembre 2020) Le ultime notizie di Calciomercato che arrivano dall’Inghilterra parlano di un Adama Traoré infuriato con il proprio club. L’esterno spagnolo sembrava ad un passo dal firmare l’accordo per il rinnovo con il Woverhampton, ma per adesso non vi sono novità in merito ad un eventuale nuovo contratto, con la possibilità che tutto possa sfumare sempre più viva. Il rapporto fra il calciatore e il club inglese sembra essersi deteriorato e il giocatore sarebbe addirittura infuriato con la società degli Wolves. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, non solo Gravenberch: Paratici pronto a scatenarsi LEGGI ANCHE: Mercato Juve, Dybala ha deciso: il punto sul suo futuro Fabio Paratici, CFO della ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Le ultime notizie diche arrivano dall’Inghilterra parlano di unTraorécon il proprio. L’esterno spagnolo sembrava ad un passo dal firmare l’accordo per il rinnovo con il Woverhampton, ma per adesso non vi sono novità in merito ad un eventuale nuovo contratto, con la possibilità che tutto possa sfumare sempre più viva. Il rapporto fra il calciatore e ilinglese sembra essersi deteriorato e il giocatore sarebbe addiritturacon la società degli Wolves. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, non solo Gravenberch: Paratici pronto a scatenarsi LEGGI ANCHE: Mercato Juve, Dybala ha deciso: il punto sul suo futuro Fabio Paratici, CFO della ...

