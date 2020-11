Anche il sensitivo Craig Warwick difende la Cipriani | “Quel mago ”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 novembre 2020)la, attaccata dal Divino Otelma che le ha chiesto un mega risarcimento danni (a distanza di molto tempo) per quell'incidente all'Isola dei famosi. Tra Otelma e lasi è rotta improvvisamente un'amicizia nata proprio all'Isola dei famosi. Ora, però, c'è molta tensione. “io ho avuto un incidente. Mi sono rotto le costole, sono stato a letto. Non ho mai chiesto un euro. Non è colpa dellase quelè andato a finire con la testa sulla staccionata di legno”, racconta a Il Tempo. Il famoso, che parla con gli angeli, non fa sconti ad Otelma. Maattacca il Divino e non risparmia Brosio, che ...