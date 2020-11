**M5S: Toninelli, 'Rousseau non va attaccato ma difeso'** (Di domenica 15 novembre 2020) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Giusta una governance collegiale nazionale con un portavoce nazionale che detti la linea politica e comunicativa del M5S". Ma per andare avanti "bisogna mantenere i nostri capisaldi, ovvero restare una forza antisistema - ovvero non essere come gli altri, non accettare compromessi a ribasso- e andare avanti con la democrazia diretta". Così Danilo Toninelli, intervenendo agli Stati generali del M5S. "Rousseau non va attaccato, va difeso e migliorato, è l'eredità che ci ha lasciato Gianroberto" Casaleggio. Poi l'ex ministro rimarca la necessità di garantire la regola "dei due mandati al massimo e poi basta, lasciare spazio o agli altri", e di portare avanti i temi cari ai 5 Stelle, "acqua pubblica, conflitto di interessi, riforma della Rai via e della giustizia". ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 novembre 2020) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Giusta una governance collegiale nazionale con un portavoce nazionale che detti la linea politica e comunicativa del M5S". Ma per andare avanti "bisogna mantenere i nostri capisaldi, ovvero restare una forza antisistema - ovvero non essere come gli altri, non accettare compromessi a ribasso- e andare avanti con la democrazia diretta". Così Danilo, intervenendo agli Stati generali del M5S. "non va, vae migliorato, è l'eredità che ci ha lasciato Gianroberto" Casaleggio. Poi l'ex ministro rimarca la necessità di garantire la regola "dei due mandati al massimo e poi basta, lasciare spazio o agli altri", e di portare avanti i temi cari ai 5 Stelle, "acqua pubblica, conflitto di interessi, riforma della Rai via e della giustizia". ...

TV7Benevento : M5S: Toninelli, 'errori su nomine, usato sicuro di sicuro aveva solo fregatura'... - TV7Benevento : **M5S: Toninelli, 'Rousseau non va attaccato ma difeso'**... - TV7Benevento : M5S: Toninelli, per fortuna noi a gestire emergenza Covid e risorse Recovery'... - JUREGRANDE : Vorrei (ne nomino 1) rivotare #Toninelli (se lui volesse ricandidarsi). Non sono gli eletti che devono chiedere cam… - CianPdc : C'è Toninelli in diretta ora agli #StatiGeneraliM5S. Vi prego, fatemi sognare e ditemi che il prossimo segretario #M5S sarà lui! -

Ultime Notizie dalla rete : **M5S Toninelli **M5S: Toninelli, 'Rousseau non va attaccato ma difeso'** Il Tempo M5S: Toninelli, per fortuna noi a gestire emergenza Covid e risorse Recovery'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Se il M5S non fosse stata al governo immaginate come sarebbe stata gestita questa emergenza, tra negazionisti e incerti del Covid. E ve lo dico da lombardo. E per fortuna ...

Stati Generali M5S, Conte: “Se essere coerenti non è utile al Paese, si ha l’obbligo di cambiare idea”

Oggi si concludono gli Stati Generali del M5S. Tra gli interventi più attesi, c'è stato sicuramente quello del Premier Conte.

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Se il M5S non fosse stata al governo immaginate come sarebbe stata gestita questa emergenza, tra negazionisti e incerti del Covid. E ve lo dico da lombardo. E per fortuna ...Oggi si concludono gli Stati Generali del M5S. Tra gli interventi più attesi, c'è stato sicuramente quello del Premier Conte.