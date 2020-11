Atp Finals 2020, Nadal è devastante: Rublev spazzato via in due set (Di domenica 15 novembre 2020) Un devastante Rafael Nadal si sbarazza in due set 6-3 6-4 del russo Andrej Rublev nel match valevole per la prima giornata del Gruppo Londra 2020 delle Atp Finals 2020, conquistando così il primo successo nella manifestazione grazie ad una grande prova di solidità e carattere. Buon avvio di partita da parte dello spagnolo, che prova subito a mettere in difficoltà il suo avversario, il quale riesce a respingere al mittente tutte le offensive, ma nel sesto game il numero due del mondo accelera e si ritaglia due palle break: Rublev annulla la prima, ma sulla seconda non può nulla e Nadal trova il primo importante strappo dell’incontro. Il russo tenta una reazione portando l’ottavo gioco ai vantaggi, ma non sfrutta a ... Leggi su sportface (Di domenica 15 novembre 2020) UnRafaelsi sbarazza in due set 6-3 6-4 del russo Andrejnel match valevole per la prima giornata del Gruppo Londradelle Atp, conquistando così il primo successo nella manifestazione grazie ad una grande prova di solidità e carattere. Buon avvio di partita da parte dello spagnolo, che prova subito a mettere in difficoltà il suo avversario, il quale riesce a respingere al mittente tutte le offensive, ma nel sesto game il numero due del mondo accelera e si ritaglia due palle break:annulla la prima, ma sulla seconda non può nulla etrova il primo importante strappo dell’incontro. Il russo tenta una reazione portando l’ottavo gioco ai vantaggi, ma non sfrutta a ...

SuperTennisTv : ?? IMMENSO JANNIK, CAMPIONE AL #SOFIAOPEN?? Primo titolo #ATP in carriera ad un anno dalle #NextGenATP Finals. Pri… - angelomangiante : Il vero sogno a Londra lo sta vivendo alle Atp Finals Luciano #Darderi campione d'Italia under 16 e tra i più forti… - Coninews : Un trionfo storico. ?? Un anno dopo il successo alle Next Gen ATP Finals, al #SofiaOpen Jannik #Sinner è diventato,… - Rockstar1994327 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP FINALS, GRUPPO LONDRA 2020 RAFAEL NADAL BATTE IL RUSSO RUBLEV 6-3, 6-4 #SkyTennis #SkySport #ATPFinals h… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP FINALS, GRUPPO LONDRA 2020 RAFAEL NADAL BATTE IL RUSSO RUBLEV 6-3, 6-4 #SkyTennis #SkySport… -