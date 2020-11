X Factor, Cattelan positivo: Diretta a rischio? (Di martedì 3 novembre 2020) Alessandro Cattelan è positivo al coronavirus. Lo storico conduttore di X Factor è in isolamento a casa accudito dalla sua famiglia che non gli fa mancare ogni tipo di attenzione. La seconda puntata in Diretta non dovrebbe essere a rischio, Cattelan forse sarà collegato da casa… Alessandro Cattelan è risultato positivo al Covid. Una notizia che arriva a pochi giorni dalla seconda puntata in Diretta dei Live diArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 3 novembre 2020) Alessandroal coronavirus. Lo storico conduttore di Xè in isolamento a casa accudito dalla sua famiglia che non gli fa mancare ogni tipo di attenzione. La seconda puntata innon dovrebbe essere aforse sarà collegato da casa… Alessandroè risultatoal Covid. Una notizia che arriva a pochi giorni dalla seconda puntata indei Live diArticolo completo: dal blog SoloDonna

RaffaellaPivato : Coronavirus, Alessandro Cattelan è positivo: chi condurrà X Factor? - Notiziedi_it : Con Alessandro Cattelan positivo al Covid cosa succede a X Factor 2020? - Spettakolo_mag : Brutta notizia per @alecattelan: il conduttore di @XFactor_Italia è positivo al #Covid19 - zazoomblog : Alessandro Cattelan positivo: paura negli studi di X Factor come sta? - #Alessandro #Cattelan #positivo: - UNDMofficial : New post: Alessandro Cattelan positivo al Covid, ecco come sta: ora chi conduce X Factor? -