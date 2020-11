Vidal: «Sogno la Champions con l’Inter» – VIDEO (Di martedì 3 novembre 2020) Arturo Vidal ha parlato in conferenza stampa della sua voglia di vincere la Champions League con l’Inter. Le sue parole Arturo Vidal ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Madrid. Queste le parole del cileno. «Ero molto arrabbiato perché se fossimo andati vanto avremmo anche potuto vincere la Champions ma domani è un’altra partita, una sfida in cui dobbiamo dare il massimo. Ho tanta voglia di vincere e possiamo lottare per farlo» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 novembre 2020) Arturoha parlato in conferenza stampa della sua voglia di vincere laLeague con l’Inter. Le sue parole Arturoha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Madrid. Queste le parole del cileno. «Ero molto arrabbiato perché se fossimo andati vanto avremmo anche potuto vincere lama domani è un’altra partita, una sfida in cui dobbiamo dare il massimo. Ho tanta voglia di vincere e possiamo lottare per farlo» Leggi su Calcionews24.com

