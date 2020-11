Servalli | chiude sei strade per evitare assembramenti

(Di martedì 3 novembre 2020) di Monica De Santis Troppi casi di coronavirus, e anche troppiper le vie della città. Così il sindaco di Cava de’ Tirreni per scongiurare il rischioal fine diil diffondersi sempre maggiore del virus, ha disposto da ieri e fino al prossimo 13 novembre la chiusura di seicittadine. Per la precisione in queste seidi Cava de’ Tirreni si potrà passare ma è fatto assoluto divieto di fermarsi. Una decisione indispensabile visto che nalla città metelliana si contano ad oggi ben 184 casi di Covid – 19. in seidi Cava de’ Tirreni, nel Salernitano, da ier L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

Via A. Sorrentino, via Angiporto del Castello, via G. Verdi, via D. Alighieri, via N. Caputo e via Mafalda di Savoia. È questo il novero delle strade di ...Nuova impennata di contagi nel salernitano. Sono 271 i casi contati dall'Unità di crisi della Regione. Boom a Salerno città, dove sono emersi 41 tamponi positivi. Altro decesso ...