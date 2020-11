Repubblica: Gattuso è preoccupato dall’atteggiamento dimesso di Mertens e Osimhen contro il Sassuolo (Di martedì 3 novembre 2020) L’attacco del Napoli sembra essersi inceppato, scrive Repubblica Napoli. Nelle prime tre partite della stagione, contro Parma, Genoa e Atalanta, la squadra di Gattuso ha messo a segno 12 reti. Nelle altre sfide contro Az, Benevento, Real Sociedad e Sassuolo, però, di gol ne sono arrivati solo 3, con due sconfitte. A penalizzare il reparto offensivo è probabilmente “la crisi di coppia in cui sembrano essere piombati Victor Osimhen e Dries Mertens“. contro il Sassuolo hanno sbagliato parecchio, fallendo entrambi importanti occasioni da gol. “A preoccupare Gattuso è stato ancora di più l’atteggiamento dimesso dei due giocatori, che in campo non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 novembre 2020) L’attacco del Napoli sembra essersi inceppato, scriveNapoli. Nelle prime tre partite della stagione,Parma, Genoa e Atalanta, la squadra diha messo a segno 12 reti. Nelle altre sfideAz, Benevento, Real Sociedad e, però, di gol ne sono arrivati solo 3, con due sconfitte. A penalizzare il reparto offensivo è probabilmente “la crisi di coppia in cui sembrano essere piombati Victore Dries“.ilhanno sbagliato parecchio, fallendo entrambi importanti occasioni da gol. “A preoccupareè stato ancora di più l’atteggiamentodei due giocatori, che in campo non ...

