Joe Biden ha già vinto? Forse… L'analisi di Curini (Di martedì 3 novembre 2020) Le elezioni presidenziali americane producono ogni 4 anni un grande spettacolo, fatto, oggi come non mai, anche di numeri e previsioni. A differenza del caso italiano, infatti, i sondaggi possono essere pubblicati negli Stati Uniti anche a poche ore dal voto. Il che ci dovrebbe effettivamente aiutare a capire cosa realmente stia accadendo entro l'elettorato americano, almeno con un ragionevole grado di certezza (beninteso, entro il famigerato intervallo di confidenza). Il condizionale è tuttavia d'obbligo, perché c'è un "grosso e grasso" ma. Un ma che rinvia alle trasformazioni che sono accadute all'industria dei sondaggi in questi ultimi 20 anni, oltre ad altri fattori specifici di queste elezioni presidenziali. Da quando il tasso di risposta è diventato infatti risibile (ben inferiore al 10%), la bontà di un ...

Per l'orso siberiano dello zoo di Krasnoyarsk, Russia, il prossimo presidente Usa sara' il democratico Joe Biden. Lo ha decretato con la sua ...

(LaPresse) Mancano poche ore all'Election Day americano, e i toni tra i due candidati sono sempre più accesi. Durante un comizio drive-in a Pittsburgh, in Pennsylvania, Joe Biden ha criticato Trump pe ...

