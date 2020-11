Inter, che rimpianto Modric! Il croato sarebbe stato molto più di una semplice ciliegina sulla torta (Di martedì 3 novembre 2020) L’Inter contro il mancato nerazzurro Luka Modric L’estate del 2018 il calciomercato dell’Inter è stato caratterizzato dalla telenovela Luka Modric. Il calciatore croato, che poi a dicembre avrebbe vinto il pallone d’oro, è stato a lungo corteggiato dal club di Viale della Liberazione, senza poi riuscire ad affondare il colpo. “I croati nerazzurri fecero di tutto per portare alla Pinetina l’amico Modric. Venne definito l’eventuale “ciliegina” del mercato. In realtà era la torta, perchè poi è sempre mancato il centrocampista di personalità e spessore Internazionale, capace di aumentare la qualità di palleggio e rifinitura. Eriksen, per ora, ... Leggi su intermagazine (Di martedì 3 novembre 2020) L’contro il mancato nerazzurro Luka Modric L’estate del 2018 il calciomercato dell’caratterizzato dalla telenovela Luka Modric. Il calciatore, che poi a dicembre avrebbe vinto il pallone d’oro, èa lungo corteggiato dal club di Viale della Liberazione, senza poi riuscire ad affondare il colpo. “I croati nerazzurri fecero di tutto per portare alla Pinetina l’amico Modric. Venne definito l’eventuale “” del mercato. In realtà era la, perchè poi è sempre mancato il centrocampista di personalità e spessorenazionale, capace di aumentare la qualità di palleggio e rifinitura. Eriksen, per ora, ...

