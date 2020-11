Attentato Vienna il bilancio: 4 i morti e diversi i feriti gravi, è caccia al commando (Di martedì 3 novembre 2020) E’ stata una notte di sangue e di paura, una notte che gli abitanti di Vienna e di tutta l‘Austria non dimenticheranno. Occhi di tutta Europa puntati ieri sulla capitale austriaca dopo le prime notizie di un possibile Attentato terroristico. Il bilancio al momento parla di tre vittime ( nella mattinata del 3 novembre 2020 le agenzie aggiungono anche una quarta vittima, sarebbero due uomini e due donne le persone morte) ma purtroppo nelle prossime ore potrebbe cambiare, molti dei feriti portati in ospedale infatti, sono in condizioni gravi.I fatti: erano circa le 22 di ieri, ora Italiana, quando un commando terroristico ha preso di mira passanti e avventori dei locali nel centro di Vienna, non lontano da una sinagoga. Gli assalitori hanno sparato sulla folla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 3 novembre 2020) E’ stata una notte di sangue e di paura, una notte che gli abitanti die di tutta l‘Austria non dimenticheranno. Occhi di tutta Europa puntati ieri sulla capitale austriaca dopo le prime notizie di un possibileterroristico. Ilal momento parla di tre vittime ( nella mattinata del 3 novembre 2020 le agenzie aggiungono anche una quarta vittima, sarebbero due uomini e due donne le persone morte) ma purtroppo nelle prossime ore potrebbe cambiare, molti deiportati in ospedale infatti, sono in condizioni.I fatti: erano circa le 22 di ieri, ora Italiana, quando unterroristico ha preso di mira passanti e avventori dei locali nel centro di, non lontano da una sinagoga. Gli assalitori hanno sparato sulla folla ...

GiuseppeConteIT : Ferma condanna dell’attentato che questa sera ha colpito la città di #Vienna. Non c’è spazio per l’odio e la violen… - Agenzia_Ansa : Spari a #Vienna vicino alla sinagoga, un morto. Un attentatore è in fuga. Non escluso l'attentato terroristico, la… - rtl1025 : ?? 'Ci sono ancora degli attentatori a piede libero in giro per #Vienna'. A dirlo è il ministro dell'Interno austria… - real_joh : Cosa sappiamo dell’attentato a Vienna - cocchi2a : RT @FedericoDinca: L'attentato di #Vienna è il prodotto malato di una subcultura del terrore che non può trovare spazio in un'Europa che vu… -