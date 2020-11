Uomini e Donne, oggi: Valentina Autiero e Germano vanno via insieme, Sophie è in crisi (Di lunedì 2 novembre 2020) Germano delude Valentina Autiero oggi a Uomini e Donne, alla fine i due decidono di continuare la loro conoscere fuori dal programma Va in onda oggi 2 novembre una nuova puntata di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5, tra i protagonisti della puntata c’è Valentina Autiero. Stando alle anticipazioni svelate da Il Vicono delle News, il cavaliere delude non poco la Autiero. Durante la scorsa puntata la dama mentre si scontrava con Aurora ha detto di essere quasi fidanzata con Germano quando lei l’ha accusata di aver violato le regole del programma postando su Instagram alcune foto con lui. ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 2 novembre 2020)delude, alla fine i due decidono di continuare la loro conoscere fuori dal programma Va in onda2 novembre una nuova puntata di, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5, tra i protagonisti della puntata c’è. Stando alle anticipazioni svelate da Il Vicono delle News, il cavaliere delude non poco la. Durante la scorsa puntata la dama mentre si scontrava con Aurora ha detto di essere quasi fidanzata conquando lei l’ha accusata di aver violato le regole del programma postando su Instagram alcune foto con lui. ...

6000sardine : Le parole del Presidente della Liguria #Toti ci lasciano impietriti. Riferirsi a delle persone come fossero risors… - 6000sardine : @GiovanniToti Immaginare le persone come mere risorse economiche prima che esseri umani, uomini e donne che custodi… - berlusconi : Gli USA Sono il punto di riferimento delle donne e degli uomini liberi. Il bilancio della Presidenza di Donald Trum… - milena_vireca : RT @luigidimaio: Un Paese civile non può accettare episodi come quelli visti ieri a #Napoli. Nessuno può permettersi di aggredire donne e u… - letiziarocchi2 : @sologiuma Prendiamo l’occasione: Ma teniamo a casa anche le donne così possono circolare gli uomini violenti @sologiuma -