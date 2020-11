Stasera in tv: Final Score su Italia 1 (Di lunedì 2 novembre 2020) Cast e personaggi Dave Bautista: Michael Knox Pierce Brosnan: Dimitri Belav Ray Stevenson: Arkady Belav Alexandra Dinu: Tatiana Martyn Ford: Vlad Ivanov Lara Peake: Danni Amit Shah: Faisal Khan Lucy Gaskell: Rachel Ralph Brown: il capo del Commando Steed Julian Cheung: agente Cho Aaron McCusker: il capitano Reynolds Bill Fellows: il sovraintendente Thompo La trama Un gruppo di criminali pesantemente armati prende il controllo di uno stadio pieno di 35.000 tifosi. L’ex soldato Michael Knox (Dave Bautista) è costretto ad usare le abilità del suo background militare e tutto ciò a sua disposizione per salvare gli spettatori, inclusa la vita della figlia di un compagno caduto. Il nostro commento Descritto come Trappola di cristallo ambientato in uno stadio, in realtà Final Score è una sorta di remake, fatte le ... Leggi su cineblog (Di lunedì 2 novembre 2020) Cast e personaggi Dave Bautista: Michael Knox Pierce Brosnan: Dimitri Belav Ray Stevenson: Arkady Belav Alexandra Dinu: Tatiana Martyn Ford: Vlad Ivanov Lara Peake: Danni Amit Shah: Faisal Khan Lucy Gaskell: Rachel Ralph Brown: il capo del Commando Steed Julian Cheung: agente Cho Aaron McCusker: il capitano Reynolds Bill Fellows: il sovraintendente Thompo La trama Un gruppo di criminali pesantemente armati prende il controllo di uno stadio pieno di 35.000 tifosi. L’ex soldato Michael Knox (Dave Bautista) è costretto ad usare le abilità del suo background militare e tutto ciò a sua disposizione per salvare gli spettatori, inclusa la vita della figlia di un compagno caduto. Il nostro commento Descritto come Trappola di cristallo ambientato in uno stadio, in realtàè una sorta di remake, fatte le ...

Ultime Notizie dalla rete : Stasera Final Guida Tv Lunedì 2 novembre Dituttounpop Stasera in tv: Final Score su Italia 1

Italia 1 propone il thriller d'azione "Final Score" diretto dal regista di "Bus 657" e interpretato da Dave Buatista e Pierce Brosnan.

