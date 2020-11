Snowden chiede la cittadinanza russa | “Non voglio restare separato da mio figlio”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 2 novembre 2020) Mosca, 2 nov – Edwardha annunciato che lui e sua moglie stanno facendo domanda per la, pur mantenendo la loro nazionalità americana. I due aspettano un figlio e temono che questa pratica possa evitare eventuali separazioni tra la famiglia.: “Avrò un figlio, nonsepararmene” “Dopo anni di separazione dai nostri genitori, io e mia moglie non abbiamo alcun desiderio di essere separati da nostro figlio. Ecco perché, in quest’era di pandemie e confini chiusi, stiamo facendo domanda per la doppiaUsa-Russia”, ha dettoin un tweet. La scorsa settimana, la moglie di, Lindsay Mills, ha annunciato che la coppia aspetta il loro primo ...