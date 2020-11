Si riapre dopo 4 anni il caso della ragazza trovata morta in un sottopassaggio nel Barese (Di lunedì 2 novembre 2020) La Procura generale di Bari dovrà compiere ulteriori indagini, entro quattro mesi, per risolvere il mistero della morte di una ragazza di 22 anni, il cui cadavere venne ritrovato il 22 dicembre 2016 in un sottopasso ferroviario di Terlizzi (nel Barese) con stretto al collo un cavo caricabatterie. Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Trani, Maria Grazia Caserta. Già nel marzo scorso la Procura generale di Bari aveva avocato la titolarità dell'inchiesta, in seguito alla seconda richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Trani, nuovamente opposta dai familiari della giovane. Unico indagato nel fascicolo, che ipotizza l'istigazione al suicidio, è il fidanzato e convivente della ragazza, un 31enne di Terlizzi. Quest'ultimo, ... Leggi su agi (Di lunedì 2 novembre 2020) La Procura generale di Bari dovrà compiere ulteriori indagini, entro quattro mesi, per risolvere il misteromorte di unadi 22, il cui cadavere venne ritrovato il 22 dicembre 2016 in un sottopasso ferroviario di Terlizzi (nel) con stretto al collo un cavo caricabatterie. Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Trani, Maria Grazia Caserta. Già nel marzo scorso la Procura generale di Bari aveva avocato la titolarità dell'inchiesta, in seguito alla seconda richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Trani, nuovamente opposta dai familiarigiovane. Unico indagato nel fascicolo, che ipotizza l'istigazione al suicidio, è il fidanzato e convivente, un 31enne di Terlizzi. Quest'ultimo, ...

