Real Madrid, i convocati per l'Inter: quattro assenze per Zidane (Di lunedì 2 novembre 2020) I convocati di Zidane per il match di Champions League tra Real Madrid e Inter. Ko Nacho, Carvajal, Odriozola e Militao Zinedine Zidane ha convocato 21 giocatori per la sfida di Champions League di domani sera del Real Madrid contro l'Inter. Out gli infortunati Nacho, Carvajal e Odriozola oltre a Militao, quest'ultimo positivo al Covid-19. Portieri: Courtois, Lunin, AltubeDifensori: Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy, SantosCentrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, IscoAttaccanti: Hazard, Benzema, Asensio, Lucas Vazquez, Jovic, Vinicius, Mariano Diaz, Rodrygo

