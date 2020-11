Morto Gigi Proietti | l’attore si è spento all’età di 80 anni

Leggi su zon

(Di lunedì 2 novembre 2020) Il mondo del cinema è in lutto per la drammatica scomparsa di. L’attore romano si èalle prime luci dell’alba Non ce l’ha fatta. Il mondo del cinema piange l’attore romano, scomparso alle prime luci dell’alba in una nota clinica romana. Era stato ricoverato nella giornata di domenica in seguito a delle complicanze cardiache ed era in terapia intensiva.(nome reale Luigi) proprio oggi compiva 80– lui nato il 2 novembre 1940. Era stato ricoverato non per Covid-19 ma per via delle sue condizioni cardiache, già riscontratefa. Infatti, in passato aveva dovuto fare i conti con problemi di questo tipo, circa 10 ...