Loredana Lecciso vittima di grandi offese: "Come fa Albano a sopportarti"

Loredana Lecciso durante la puntata di ieri di Live non è la D'Urso ha dovuto affrontare ben cinque sfere in un botta e risposta senza precedenti. La showgirl infatti, si è trovata a dover rispondere a delle fortissime accuse da parte di Alda D'Eusanio che, senza troppi giri di parole l'ha attaccata definendo la sua carriera in modo negativo. La conduttrice si è trovata a manifestare la sua forte incompatibilità nei confronti della compagna di Albano Carrisi, sottolineando quanto la ritenga insopportabile. Così Loredana Lecciso è sembrata una vera e propria vittima di grandi offese.

