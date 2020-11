LIVE – Real Madrid-Inter, Conte in conferenza stampa (DIRETTA) (Di lunedì 2 novembre 2020) Tutto pronto per la conferenza stampa di Antonio Conte. Si avvicina il fischio d’inizio di Real Madrid-Inter e il tecnico nerazzurro è pronto a presentare alle 19:15 di lunedì 2 novembre il match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Quali saranno le dichiarazioni di Antonio Conte alla vigilia di un appuntamento attesissimo? Scopriamolo insieme con una DIRETTA testuale a partire dal fischio d’inizio del match. AGGIORNA LA DIRETTA Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) Tutto pronto per ladi Antonio. Si avvicina il fischio d’inizio die il tecnico nerazzurro è pronto a presentare alle 19:15 di lunedì 2 novembre il match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Quali saranno le dichiarazioni di Antonioalla vigilia di un appuntamento attesissimo? Scopriamolo insieme con unatestuale a partire dal fischio d’inizio del match. AGGIORNA LA

La diretta live della conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Real Madrid-Inter di Champions League ...

Real Madrid-Inter, Champions League: programma, orario, tv, probabili formazioni

Martedì 3 novembre alle ore 21.00 l’Inter di Antonio Conte torna in campo per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2020-2021 di calcio. L’avversario della Beneamata sarà il Real M ...

