Le botte al medico per portare via la mamma morta di COVID-19 (Di lunedì 2 novembre 2020) “Si condanna fermamente l’ennesima aggressione consumata ai danni di una categoria impegnata in prima linea a contrastare l’emergenza sanitaria che sta interessando anche il nostro Paese”. Lo ha detto in una nota il prefetto di Salerno, Francesco Russo in seguito all’aggressione avvenuta ieri al pronto soccorso del “Ruggi” da parte di alcuni familiari di un’anziana deceduta. “Alla categoria dei medici e degli operatori sanitari voglio esprimere la mia piena solidarietà, nonché la vicinanza di tutte le Istituzioni a tutti gli uomini e donne del settore sanitario che con enorme sacrificio stanno operando sin dalle prime fasi dell’emergenza”. Per Russo “di fronte a questi episodi è naturale un sentimento di indignazione che deve tuttavia portare ad un atteggiamento propositivo di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) “Si condanna fermamente l’ennesima aggressione consumata ai danni di una categoria impegnata in prima linea a contrastare l’emergenza sanitaria che sta interessando anche il nostro Paese”. Lo ha detto in una nota il prefetto di Salerno, Francesco Russo in seguito all’aggressione avvenuta ieri al pronto soccorso del “Ruggi” da parte di alcuni familiari di un’anziana deceduta. “Alla categoria dei medici e degli operatori sanitari voglio esprimere la mia piena solidarietà, nonché la vicinanza di tutte le Istituzioni a tutti gli uomini e donne del settore sanitario che con enorme sacrificio stanno operando sin dalle prime fasi dell’emergenza”. Per Russo “di fronte a questi episodi è naturale un sentimento di indignazione che deve tuttaviaad un atteggiamento propositivo di ...

