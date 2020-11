Lavoro, donne e giovani precari categorie più colpite dalla pandemia (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – donne e giovani, nel dettaglio, under 35, precari e a basso reddito. Queste le due categorie di lavoratori più colpite dalla pandemia. Sul fronte dell’occupazione femminile il bilancio, ancora del tutto parziale, degli effetti prodotti dal Covid-19 sul mercato del Lavoro vede, tra il secondo trimestre 2019 e lo stesso periodo del 2020, 470mila occupate in meno, per un calo nell’anno del 4,7%. Su 100 posti di Lavoro persi (in tutto 841 mila), quelli femminili rappresentano il 55,9%, a differenza dell’occupazione maschile, che ha dato prova di maggior tenuta registrando un decremento del 2,7% (371 mila occupati). Ma, in attesa dell’ulteriore stretta attesa entro domani, a essere ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) –, nel dettaglio, under 35,e a basso reddito. Queste le duedi lavoratori più. Sul fronte dell’occupazione femminile il bilancio, ancora del tutto parziale, degli effetti prodotti dal Covid-19 sul mercato delvede, tra il secondo trimestre 2019 e lo stesso periodo del 2020, 470mila occupate in meno, per un calo nell’anno del 4,7%. Su 100 posti dipersi (in tutto 841 mila), quelli femminili rappresentano il 55,9%, a differenza dell’occupazione maschile, che ha dato prova di maggior tenuta registrando un decremento del 2,7% (371 mila occupati). Ma, in attesa dell’ulteriore stretta attesa entro domani, a essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro donne Lavoro, donne e giovani precari categorie più colpite dalla pandemia Il Messaggero Ignazio Visco: ''Più lavoro per giovani e donne''

Lavoro, donne e giovani precari categorie più colpite dalla pandemia

