L’attentatore di Nizza è positivo al coronavirus, pompieri in isolamento (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov – Brahim Aussaoui, il terrorista che giovedì scorso ha ucciso tre persone all’interno della Basilica di Notre Dame, a Nizza, è positivo al Covid. A riferirlo è Le Figaro, secondo cui i vigili del fuoco che lo hanno preso in carica dopo che era stato bloccato dagli agenti di polizia, sono adesso in isolamento perché potrebbero essere stati contagiati dal killer islamista. Sbarcato a Lampedusa Aussaoui, tunisino di 25 anni, era sbarcato a Lampedusa poco più di un mese fa – per l’esattezza il 20 settembre scorso – a bordo di uno dei tanti barchini che sfuggono ai controlli e riversano centinaia clandestini sulle coste italiane. Come se non bastasse, il 25enne nordafricano, era un immigrato irregolare espulso dall’Italia, quindi da rimpatriare. Dalla nave ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov – Brahim Aussaoui, il terrorista che giovedì scorso ha ucciso tre persone all’interno della Basilica di Notre Dame, a, èal Covid. A riferirlo è Le Figaro, secondo cui i vigili del fuoco che lo hanno preso in carica dopo che era stato bloccato dagli agenti di polizia, sono adesso inperché potrebbero essere stati contagiati dal killer islamista. Sbarcato a Lampedusa Aussaoui, tunisino di 25 anni, era sbarcato a Lampedusa poco più di un mese fa – per l’esattezza il 20 settembre scorso – a bordo di uno dei tanti barchini che sfuggono ai controlli e riversano centinaia clandestini sulle coste italiane. Come se non bastasse, il 25enne nordafricano, era un immigrato irregolare espulso dall’Italia, quindi da rimpatriare. Dalla nave ...

matteosalvinimi : +++ ??Se per l'attentatore di #Nizza sono confermati lo sbarco a #Lampedusa a settembre, il passaggio da Bari e poi… - borghi_claudio : Perfetto. A quanto pare l'attentatore di #Nizza è arrivato da Lampedusa. Perfetto. Avanti così. Più navi da crocier… - matteosalvinimi : L'attentatore di #Nizza: sbarcato a Lampedusa, identificato a Bari e poi lasciato libero... ma a processo mandano m… - pola1945 : RT @claudio_2022: L’attentatore di Nizza è positivo al coronavirus, pompieri in isolamento. - adrianobusolin : RT @claudio_2022: L’attentatore di Nizza è positivo al coronavirus, pompieri in isolamento. -

Ultime Notizie dalla rete : L’attentatore Nizza Nizza, chi è l'attentatore di Notre Dame: urlava «Allah Akbar» Corriere della Sera