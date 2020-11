Johnny Depp perde la causa: fu “picchiatore della ex moglie” (Di martedì 3 novembre 2020) Le accuse rivolte dal Sun a Johnny Depp di aver picchiato la moglie erano vere. La pensa così il giudice dell'Alta Corte di Londra Andrew Nicol che ha rigettato la denuncia per diffamazione presentata da Johnny Depp contro il tabloid "Sun", che nel 2018 lo aveva bollato nei panni di "picchiatore" coniugale. Il giornale lo aveva definito così sulla scorta delle accuse rivoltegli dall'ex moglie, l'attrice ed ex modella Amber Heard.Il giudice, al termine di tre mesi di udienze in cui la vita coniugale dei due è stata passata al setaccio con decine di testimonianze, ha definito "sostanzialmente vera" l'accusa rivolta dal "Sun" all'attore americano in materia di violenze domestiche: "Ho raggiunto questa conclusione avendo esaminato nel dettaglio 14 episodi presentati dalla difesa (del ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 3 novembre 2020) Le accuse rivolte dal Sun adi aver picchiato la moglie erano vere. La pensa così il giudice dell'Alta Corte di Londra Andrew Nicol che ha rigettato la denuncia per diffamazione presentata dacontro il tabloid "Sun", che nel 2018 lo aveva bollato nei panni di "picchiatore" coniugale. Il giornale lo aveva definito così sulla scorta delle accuse rivoltegli dall'ex moglie, l'attrice ed ex moAmber Heard.Il giudice, al termine di tre mesi di udienze in cui la vita coniugale dei due è stata passata al setaccio con decine di testimonianze, ha definito "sostanzialmente vera" l'accusa rivolta dal "Sun" all'attore americano in materia di violenze domestiche: "Ho raggiunto questa conclusione avendo esaminato nel dettaglio 14 episodi presentati dalla difesa (del ...

