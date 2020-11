Inter, Lukaku non parte con la squadra, salterà il Real Madrid (Di lunedì 2 novembre 2020) All’appuntamento di Champions League contro il Real Madrid, l’Inter di Antonio Conte si presenterà senza il suo pezzo da novanta, Romelu Lukaku. Il centravanti belga, a quanto si apprende da Tuttomercatoweb.com, non è partito con la squadra. E’ rimasto a Milano. Non sarà convocato per il match. Sarà la seconda partita, dopo quella contro il Parma, in cui non sarà a disposizione della squadra. L'articolo Inter, Lukaku non parte con la squadra, salterà il Real Madrid ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 novembre 2020) All’appuntamento di Champions League contro il, l’di Antonio Conte si presenterà senza il suo pezzo da novanta, Romelu. Il centravanti belga, a quanto si apprende da Tuttomercatoweb.com, non è partito con la. E’ rimasto a Milano. Non sarà convocato per il match. Sarà la seconda partita, dopo quella contro il Parma, in cui non sarà a disposizione della. L'articolononcon la, salterà ililNapolista.

