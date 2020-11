Il ds del Rijeka: «E’ un onore giocare contro il Napoli. Gattuso è una leggenda del calcio» (Di lunedì 2 novembre 2020) Tuttomercatoweb.com intervista il direttore sportivo del Rijeka, Ivan Mance. La squadra è l’avversaria che affronterà giovedì il Napoli in Europa League. “Giovedì per noi è una grande opportunità, è un onore quello di poter giocare contro di loro. Sono molto più forti e ricchi di noi ma faremo di tutto per provare a far risultato: non è facile, li rispettiamo, ma non partiamo sconfitti”. Su Gattuso: “E’ una leggenda del calcio, la carriera e la gavetta fatte dimostrano che è un tecnico importante. E’ stato un modello da giocatore per tanti, è stato un numero sei che ha rivoluzionato il ruolo: tutti volevamo uno così e un impatto del ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 novembre 2020) Tuttomercatoweb.com intervista il direttore sportivo del, Ivan Mance. La squadra è l’avversaria che affronterà giovedì ilin Europa League. “Giovedì per noi è una grande opportunità, è unquello di poterdi loro. Sono molto più forti e ricchi di noi ma faremo di tutto per provare a far risultato: non è facile, li rispettiamo, ma non partiamo sconfitti”. Su: “E’ unadel, la carriera e la gavetta fatte dimostrano che è un tecnico importante. E’ stato un modello da giocatore per tanti, è stato un numero sei che ha rivoluzionato il ruolo: tutti volevamo uno così e un impatto del ...

