I satelliti che misurano i cambiamenti del livello del mare (Di lunedì 2 novembre 2020) Un radar che, dall’orbita terrestre, misura come un altimetro il livello dei mari del pianeta: sarà questo il bagaglio a bordo del prossimo satellite Sentinel, che salperà per lo spazio nei prossimi giorni grazie agli sforzi dell’Agenzia spaziale europea. Si chiamerà Sentinel-6 Michael Freilich, dal nome dall’ex direttore del dipartimento di osservazione della Terra presso la Nasa, e la sua mission sarà monitorare l’innalzamento del livello del mare, l’altezza delle onde e la velocità del vento. La missione, una collaborazione tra Esa, Commissione Europea, Nasa e Noaa, è presentata i tutti i suoi aspetti in questo video, appena diffuso dall’Esa. (Credit video: Esa) Wired. Leggi su wired (Di lunedì 2 novembre 2020) Un radar che, dall’orbita terrestre, misura come un altimetro ildei mari del pianeta: sarà questo il bagaglio a bordo del prossimo satellite Sentinel, che salperà per lo spazio nei prossimi giorni grazie agli sforzi dell’Agenzia spaziale europea. Si chiamerà Sentinel-6 Michael Freilich, dal nome dall’ex direttore del dipartimento di osservazione della Terra presso la Nasa, e la sua mission sarà monitorare l’innalzamento deldel, l’altezza delle onde e la velocità del vento. La missione, una collaborazione tra Esa, Commissione Europea, Nasa e Noaa, è presentata i tutti i suoi aspetti in questo video, appena diffuso dall’Esa. (Credit video: Esa) Wired.

soteros1 : @RadioSavana @fdragoni sono partiti così pieni da Africa ,non vi sembra una presa in giro? La nave che li ha portat… - ItalianiZ : Ma con migliaia di satelliti che ronzano sulle nostre teste le previsioni vanno in tilt? Stai a vedere che la terra… - DomenicoCatal19 : @SkySportF1 Pensando al 2021 se è vero che la Ferrari ha speso i suoi 2 gettoni sul cambio, le scuderie satelliti p… - caffescienza : RT @letiziadavoli: Per chi si ostina a dire che lo Spazio non serve al benessere della Terra.????? La tecnologia LIDAR delle missioni Apollo… - loredan51874919 : @RadioSavana Prima con in satelliti vedevano anche le zanzare cagare,adesso non riescono a vedere tutta sta feccia?… -

Ultime Notizie dalla rete : satelliti che I satelliti che misurano i cambiamenti del livello del mare Wired.it Come sta la meteorologia? Potrebbe stare meglio

Satelliti artificiali, modelli matematici e supercomputer fanno progredire le previsioni del tempo, una scienza fondata sull’etica della cooperazione mondiale. Ma la minacciano interessi militari, acc ...

Cybersecurity, è lo spazio la nuova frontiera: l’Europa schiera 7Shield

Il progetto dà una volata innovativa alla protezione dei segmenti di terra e delle risorse di dati satellitari. Mettendo le infrastrutture critiche al riparo delle cyber-minacce. Dall'IoT al machine l ...

Satelliti artificiali, modelli matematici e supercomputer fanno progredire le previsioni del tempo, una scienza fondata sull’etica della cooperazione mondiale. Ma la minacciano interessi militari, acc ...Il progetto dà una volata innovativa alla protezione dei segmenti di terra e delle risorse di dati satellitari. Mettendo le infrastrutture critiche al riparo delle cyber-minacce. Dall'IoT al machine l ...