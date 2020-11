Gigi Proietti è morto: oggi avrebbe compiuto 80 anni (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti è morto. oggi avrebbe compiuto 80 anni. Il noto attore romano è deceduto a Roma nella clinica Villa Margherita intorno alle 5.30. Le sue condizioni si erano aggravate... Leggi su ilmattino (Di lunedì 2 novembre 2020)80. Il noto attore romano è deceduto a Roma nella clinica Villa Margherita intorno alle 5.30. Le sue condizioni si erano aggravate...

