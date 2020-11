“Ecco come è morto mio marito”. Sean Connery, è la moglie Micheline a rivelare tutto (Di lunedì 2 novembre 2020) Il mondo ha detto addio a Sean Connery: l’attore scozzese è morto il 31 ottobre. Lontano dalle scene calcate per tutta una vita, nella sua casa di Bahamas, mentre dormiva. Il modo migliore, in fondo, per andarsene. L’ultima foto dell’attore scozzese, rimasto legato al suo personaggio più famoso, James Bond, nonostante tantissimi altri film e successi, risaliva all’agosto 2019, pubblicata da Fiona Ufton, compagna di Jason Connery, unico figlio di Sean e della prima moglie Diane Cilento, in occasione del suo 89esimo compleanno. È stata però Micheline Roquebrune, pittrice francese sposata con Connery dal 1975, a rivelare qualche dettaglio in più sugli ultimi momenti del marito: ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Il mondo ha detto addio a: l’attore scozzese èil 31 ottobre. Lontano dalle scene calcate per tutta una vita, nella sua casa di Bahamas, mentre dormiva. Il modo migliore, in fondo, per andarsene. L’ultima foto dell’attore scozzese, rimasto legato al suo personaggio più famoso, James Bond, nonostante tantissimi altri film e successi, risaliva all’agosto 2019, pubblicata da Fiona Ufton, compagna di Jason, unico figlio die della primaDiane Cilento, in occasione del suo 89esimo compleanno. È stata peròRoquebrune, pittrice francese sposata condal 1975, aqualche dettaglio in più sugli ultimi momenti del marito: ...

NicolaPorro : Il sito di riferimento dei musulmani italiani ci accusa d’islamofobia. La nostra colpa? Aver criticato il ???????????? ????… - amnestyitalia : Storie come quella di Rosalinda sono molto comuni tra le lavoratrici domestiche in #Qatar. Ecco alcune testimonianz… - rubio_chef : Il terrorismo per come lo intende il @Viminale finirà quando il terrorismo per come lo intendo io cesserà di essere… - AlChiari : RT @DavideFalchieri: Se comunque c’è un primario che in questo periodo si permette di organizzare tour per negazionista all’interno delle T… - Alessandra1980o : RT @FPA_net: ??Ci siamo! Lunedì 2 nov. prende il via #FORUMPA2020 #RestartItalia la nostra manifestazione tutta in digitale. È on line la pi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ecco come La pausa pranzo salverà l'economia di Milano: ecco come | Cook Corriere della Sera