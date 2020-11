Covid, Toscana: assunti 500 tracciatori per centrali regionali. Via dal 5 novembre (Di lunedì 2 novembre 2020) Si tratta di medici, infermieri, tecnici sanitari e studenti dell'ultimo anno di medicina e scienze infermieristiche, assunti da una graduatoria del Dipartimento nazionale di Protezione civile, così suddivisi: 250 unità a Firenze, 150 a Carrara e 100 ad Arezzo. La centrale di Firenze, già pronta e presentata oggi ai media dal presidente della Toscana, Eugenio Giani Leggi su firenzepost (Di lunedì 2 novembre 2020) Si tratta di medici, infermieri, tecnici sanitari e studenti dell'ultimo anno di medicina e scienze infermieristiche,da una graduatoria del Dipartimento nazionale di Protezione civile, così suddivisi: 250 unità a Firenze, 150 a Carrara e 100 ad Arezzo. La centrale di Firenze, già pronta e presentata oggi ai media dal presidente della, Eugenio Giani

regionetoscana : #Covid19 In Toscana si punta sul #tracciamento. Da giovedì 500 nuovi operatori per le tre centrali individuate nei… - TgrRaiToscana : La Toscana punta forte sul tracciamento - TGR Toscana - regionetoscana : #covid19 #coronavirus In arrivo 500 nuovi operatori per il tracciamento dei positivi e dei loro contatti. Lavoreran… - quilivorno : #livorno #covid #toscana Regione, pronte le centrali di tracciamento. Assunti 500 mappatori - ExPartibus : Covid-19 Toscana, pronte le centrali di tracciamento - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana Covid Toscana, Giani: "Ci serve la polizia regionale per far rispettare le ordinanze" LA NAZIONE Coronavirus Toscana, 2.009 nuovi casi e 24 decessi

In Toscana sono 48.651 i casi di positività al coronavirus, 2.009 in più rispetto a ieri (1.671 identificati in corso di tracciamento e 338 ...

Coronavirus, 2.009 casi positivi in Toscana e 24 decessi in più rispetto a ieri

FIRENZE (FONTE TOSCANA NOTIZIE) - In Toscana sono 48.651 i casi di positività al Coronavirus, 2.009 in più rispetto a ieri (1.671 identificati in corso ...

In Toscana sono 48.651 i casi di positività al coronavirus, 2.009 in più rispetto a ieri (1.671 identificati in corso di tracciamento e 338 ...FIRENZE (FONTE TOSCANA NOTIZIE) - In Toscana sono 48.651 i casi di positività al Coronavirus, 2.009 in più rispetto a ieri (1.671 identificati in corso ...