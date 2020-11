Covid, Conte sul nuovo Dpcm: “Italia verrà divisa in 3 aree in base alle restrizioni da attuare” (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi durante il suo discorso alla Camera dei deputati si è espresso in merito al nuovo Dpcm che, salvo eventuali colpi di scena, dovrebbe essere firmato nella giornata di domani. “Il prossimo Dpcm individuerà tre aree corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio – ha esordito – Il primo dei … L'articolo Covid, Conte sul nuovo Dpcm: “Italia verrà divisa in 3 aree in base alle restrizioni da attuare” Leggi su dailynews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, oggi durante il suo discorso alla Camera dei deputati si è espresso in merito alche, salvo eventuali colpi di scena, dovrebbe essere firmato nella giornata di domani. “Il prossimoindividuerà trecorrispondenti ad altrettanti scenari di rischio – ha esordito – Il primo dei … L'articolosul: “Italia verràin 3inda attuare”

